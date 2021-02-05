إطلاق لائحة نقل السيارات.. ودعوة الجمهور لاختيار لون مركبات السحب

أطلقت الهيئة العامة للنقل، لائحة نقل السيارات وسحب المركبات، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل.

وتنظم هذه اللائحة أتمتة النشاط على تلك المركبات، واعتماد ساعات العمل والراحة للسائقين، وتسهيل إجراءات التملك، بجانب تعزيز المتطلبات الفنية لممارسة النشاط.

ودعت الهيئة الجمهور، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى التصويت على اختيار اللون الأنسب لمركبات سحب السيارات عبر الرابط بالضغط هنا.

وأكد صالح الجاسر وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، في وقت سابق، أن صدور اللائحة سيحقق التوطين الكامل للنشاط، وتطويره وتنظيمه، كما سيكافح عمليات التستر فيه؛ بما يسهم في تقديم خدمات عالية الكفاءة والجودة للمستفيدين.

وأشار الوزير الجاسر إلى أن الوزارة ستواصل عملها في دفع عجلة التوطين لتمكين أبناء الوطن وتأهيلهم في مختلف أنشطة صناعة النقل.

واستعرضت الهيئة، في ورش عمل عقدتها مؤخرًا لائحة نشاط سحب المركبات التي حددت مسؤوليات الناقل والمستفيد؛ حيث إن ملامح اللائحة متعددة الإيجابيات، ومن بينها تحديد هوية جديدة وموحدة لمركبات السحب. وستكون المركبات قريبًا بألوان عاكسة لتسهيل التعرف على المركبات المخصصة والمرخصة للنشاط، وتمييزها بألوان عاكسة لحماية مستخدمي الطريق، ومنع المركبات غير المخصصة من ممارسة النشاط. ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.