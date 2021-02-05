3 مدن تتصدر خريطة التعافي من «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدَّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 70حالة تعافٍ؛ تلتها جدة بـ26 حالة، ثم الدمام 24 حالة، فمكة المكرمة 17 حالة والظهران 12 حالة.

وجاءت الطائف في المرتبة التالية بـ10 حالات تعافٍ، ثم كل من (عرعر وحائل ونجران) 8 حالات، و(الخرج والجبيل) 7 حالات تعافٍ، ثم (الهفوف والدلم والقطيف) 5 حالات، والمدينة المنورة 4 حالات، وكل من (أبها ورابغ وينبع والمبرز) 3 حالات تعافٍ، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت في المرتبة التالية، كل من (عفيف والخرمة وأملج)، بواقع حالتي تعافٍ لكل منها.

وأخيرًا سجلت كل من (رفائع الجمش وحوطة سدير وتبوك وبريدة وخميس مشيط وجازان والمجمعة والخبر وبيشة والزلفي وبقيق والمندق ورنية وقيا وضرية وعيون الجواء والبدائع وحريملاء والليث وتربة والعلا والمزاحمية وبللسمر)؛ حالة تعافٍ واحدة في كل منها.

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