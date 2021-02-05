«الغذاء والدواء» توجه نصائح لاستخدام الرنين المغناطيسي بشكل آمن

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن فحص الرنين المغناطيسي (MRI) آمن بمجمله، مشيرةً إلى ضرورة الانتباه إلى بعض المخاطر التي قد تحدث نتيجة استخدامه.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أن التصوير بالرنين المغناطيسي، هو نوع من أنـواع التصوير الطبي يستخدم المجال المغناطيسي، وموجات الراديو لإنشاء صور مفصلة لأعضاء وأنسجة الجسم.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة؛ أن الفحص بالرنين المغناطيسي يعتبر آمنًا، ولكن ينبغـي التنبـه إلى المخاطـر الأخرى التـي قد تحدث نتيجةً لاستخدامه، مثل:

1– خطر تمغنط المعـادن القريبة والمحيطة داخل غرفة الفحص وجذبها للجهاز.

2– ينبغـي إزالـة جميع الأجسام المعدنية والهاتف والبطاقـات الممغنطة قبل دخول غرفة الفحص.

3– إخبار الممارس الصحي بوجود أجهزة طبية مزروعة في الجسم كمنظم ضربات القلب وغيره أو الأعضاء المعدنية المزروعة.

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