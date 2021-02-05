الأرصاد: أمطار رعدية على 13 محافظة بالقصيم

نوهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، باستمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على 13 مدينة بالقصيم.

وقالت المديرية، في بيان عبر حسابها على« تويتر»: «تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة القصيم، يشمل (الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والرس، والشماسية، والمذنب، والنبهانية، وبريدة، ورياض الخبراء، وضرية، وعنيزة، وعيون الجواء، وعقلة الصقور)؛ وذلك حتى الساعة 11:35 مساءً.

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