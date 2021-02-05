تغريم جهة حكومية 25 ألف ريال لاعتدائها على أجزاء من مقطع مرئي مملوك لفرد

كشفت هيئة «الملكية الفكرية»، اليوم الجمعة، عن اعتداء جهة حكومية على مقطع مرئي مملوك لفرد.

وفي بيانٍ عبر حسابها على «تويتر»، قالت «الملكية الفكرية»: «قامت جهة حكومية بالاعتداء على أجزاء من مقطع مرئي مملوك لفرد، وتضمينه في مقطع مرئي من إنتاج المدعى عليها ونشره».

ولفتت الهيئة إلى أنه تم تعويض الفرد بـ30 ألف ريال، مع تغريم الجهة الحكومية 25 ألف ريال أخرى كحق عام.

وأضافت الهيئة: «حصولك على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق؛ يجنبك العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية».

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