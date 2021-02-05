أمانة نجران: خطة عمل يومية لتعقيم وتطهير الأحياء والمرافق العامة

كثفت أمانة منطقة نجران أعمالها اليومية من خلال تعقيم وتطهير الأحياء والمرافق العامة.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي، حرص الأمانة على تحقيق أعلى مستوى من الأداء البلدي، بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية المواطنين والمقيمين وتقديم أفضل الخدمات.

وأشار وكيل الخدمات المهندس عبود بن مانع آل نصيب، إلى إعداد خطة عمل يومية لتنفيذ التعقيم والتطهير بمشاركة آليات مخصصة للنظافة والصحة العامة، بجانب أجهزة التنظيف والتعقيم المحمولة على الأكتاف، مبينًا أنها تشمل تعقيم وتطهير الحدائق والمسطحات الخضراء وحاويات النفايات والمرافق العامة، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة.