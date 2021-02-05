5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 134 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ67 حالة، ثم مكة المكرمة بـ38 حالة، فمنطقة الباحة بـ17 حالة، والقصيم بـ13 إصابة جديدة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة التالية بـ11 حالة، ثم كل من (عسير وحائل) بـ10حالات لكل منهما.

وسجلت منطقة نجران 8 إصابات جديدة، فمنطقتا (الشمالية وجازان) 6 حالات في كل منهما. وأخيرًا جاءت تبوك بتسجيلها حالتي إصابة.

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