وقدمت العيادات خلال المدة من 14 حتى 20 يناير 2021م خدماتها في قسم الطوارئ لـ 588 مستفيداً، ولقسم الباطنية 447 مستفيداً، وكذلك لعيادة الصحة الإنجابية 9 مستفيدين، ولقسم المصابين بالأوبئة 701 مستفيد، وقدمت الخدمات في قسم التوعية والتثقيف لـ870 مراجعًا، ولقسم الجراحة والتضميد 182 مستفيداً، ولقسم الإحالة الطبية 9 مستفيدين، ولقسم التوليد حالتين ، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات، وأجريت 45 حملة للرش الضبابي.
كما استفاد من قسم المختبر 870 مستفيداً، وصُرفت الأدوية لـ 1.879 فرداً، وراجع قسم نقل الدم 10 مستفيدين، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 768 فرداً.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الجعدة الصحي يواصل تقديم خدماته بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.