انتخاب عبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء لفترة انتقالية في ليبيا

انتخب عبد الحميد محمد دبيبة بصورة غير متوقعة الجمعة رئيساً للوزراء لفترة انتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار بين الافرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، تمهيداً للانتخابات المقررة في ديسمبر.

وحصدت قائمته 39 صوتاً من أصل 73، وفق مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في ختام عملية فرز للأصوات نقلتها الأمم المتحدة مباشرة عبر الهواء. وفاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي.