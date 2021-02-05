شكرا لقرائتكم خبر عن "التقاعد" ترفض بث أي مواد إعلامية تسيء للمتقاعدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد رفضها بث المواد الإعلامية التي تسيء للمتقاعد السعودي، وتؤكد اعتزازها بالمتقاعدين الذين خدموا الوطن وأسهموا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وقالت في بيان بأن المؤسسة تابعت ما بثته قناة فضائية محلية في إحدى فقرات برامجها من مغالطة وإساءة؛ إذ تناولت حالة السعودي بعد تقاعده بصورة نمطية ساخرة ومسيئة ، وبخيارات لا تعكس عموم الواقع ولا الدور الإيجابي الذي يضطلع به السعودي المتقاعد . وأكدت على أنها تعتز بعملائها المتقاعدين من الخبرات الوطنية العظيمة والتي أسهمت عبر تاريخها الوظيفي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني ، وحملت على عاتقها خدمة الوطن عبر القطاعات المتعددة . وترفض المؤسسة بث المواد الإعلامية التي قد تعمل على إثارة الكراهية بين المواطنين أو تمس بالاحترام اللائق لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن العظيم. وتؤكد اعتزازها بالقيام بواجبها الذي تمليه المسؤولية المجتمعية عبر العديد من الأنشطة الموجهة للمتقاعدين ومنها : برنامج تقدير والذي يعد إحدى المبادرات الوطنية المقدمة من المؤسسة تقديرة للمتقاعدين والمتقاعدات على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن ، إذ يقوم برنامج تقدير على عقد شراكات مهمة مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين ضمن مسارات البرنامج وهي : مسار " خبرة " و " مزايا " ومسار " الفعاليات " و " التمويل " و " المسؤولية الاجتماعية "، وتتابع المؤسسة وباهتمام شديد كافة ما يثار حول عملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين ، حماية لمصالحهم واحتياجاتهم ضمن حدود مسؤوليتها القانونية والاجتماعية .