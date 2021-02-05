شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مفقود محمية "حرة الحرة" بطريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت القوات الخاصة للأمن البيئي على مفقود محمية حرة الحرة بطريف.

وصرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن القوات أنقذت مواطنا تائهاً بمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية بعد اختفائه ليومين.

وأوضح المالكي أن القوات تلقت يوم الأربعاء 21/ 6/ 1442 هـ بلاغا من شرطة محافظة طريف عن اختفاء مواطن شرق جبل عاقر بمحمية حرة الحرة التابعة لمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتحركت على إثره دوريات من القوات بمشاركة شرطة محافظة طريف وجوالين من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، وتم العثور على المواطن، وهو بصحة جيدة.