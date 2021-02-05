شكرا لقرائتكم خبر عن "توكلنا" يعود للعمل بشكل جيد بعد حذف بعض الملفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد تطبيق "توكلنا" للعمل بشكل جيد بعدما واجه عدة مشكلات مؤخرا بسبب الضغط الشديد عليه نتيجة إقبال أعداد كبيرة في وقت واحد للتسجيل، وذلك بعدما تم حذف عدد من الملفات و الأقسام المخصصة لغير الحالات الصحية.

وواجه تطبيق "توكلنا" يوم أمس مشكلة تقنية مؤقتة، تسببت بانقطاعات في الخدمة، وظل الفريق التقني يعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ذلك بالاعتبار أثناء الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

وأرسلت إدارة "توكلنا" رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر.

وبينت الإدارة أن الرسالة تعد حلًّا مؤقتًا ومعتمدًا يتيح للجهات المُشرفة تطبيق الإجراءات الاحترازيّة التأكد من الحالة الصحية للمستخدم، وتحوي الرسالة (1) المعلومات التالية: ( الاسم , رقم الهوية , الحالة الصحية , صالحة لغاية).

ودعت إدارة التطبيق الجميع إلى متابعة حسابات "تطبيق توكلنا" في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص. حتى تم اليوم حل المشكلة وعاد التطبيق للعمل.

يذكر أنه تم اشتراط التسجيل في تطبيق "توكلنا" للدخول إلى المنشآت الحكومية والخاصة والتجارية والتواجد في أماكن التجمعات والأسواق وغيرها، وذلك كأحد أهم الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.