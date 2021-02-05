شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد»: نرفض بث المواد الإعلامية المسيئة للمتقاعد السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنها تابعت ما بثته قناة فضائية محلية في إحدى فقرات برامجها، من مغالطة وإساءة، إذ تناولت حالة السعودي بعد تقاعده بصورة نمطية ساخرة ومسيئة، وبخيارات لا تعكس عموم الواقع ولا الدور الإيجابي الذي يضطلع به السعودي المتقاعد.

وأكدت المؤسسة في بيان لها نشرته اليوم (الجمعة) أنها تعتز بعملائها المتقاعدين من الخبرات الوطنية العظيمة، الذين أسهموا عبر تاريخهم الوظيفي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني، وحملوا على عاتقهم خدمة الوطن عبر القطاعات المتعددة.

وأعربت «التقاعد» رفضها بث المواد الإعلامية التي قد تعمل على إثارة الكراهية بين المواطنين أو تمس بالاحترام اللائق لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن العظيم، مؤكدة اعتزازها بالقيام بواجبها الذي تمليه المسؤولية المجتمعية عبر العديد من الأنشطة الموجهة للمتقاعدين، ومنها: برنامج «تقدير» الذي يعد إحدى المبادرات الوطنية المقدمة من المؤسسة تقديرا للمتقاعدين والمتقاعدات على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن، إذ يقوم برنامج «تقدير» على عقد شراكات مهمة مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين ضمن مسارات البرنامج وهي: مسار «خبرة» و«مزايا» ومسار «الفعاليات» و«التمويل» و«المسؤولية الاجتماعية».

وفي ختام بيانها، أكدت المؤسسة وباهتمام شديد أنها تتابع كافة ما يثار حول عملائها من المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين، حماية لمصالحهم وحاجاتهم ضمن حدود مسؤوليتها القانونية والاجتماعية.