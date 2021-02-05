السعودية اليوم / السودان تسجل 57 حالة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 23 جمادى الآخرة 1442 ه الموافق 5 فبراير 2021واس

سجلت السودان خلال ال24ساعة الماضية 57 حالة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27500 حالة، متضمنة 1831 حالة وفاة، وتعافي 21794 حالة.

// انتهى//

18:19ت م

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الخرطوم 23 جمادى الآخرة 1442 ه الموافق 5 فبراير 2021واسسجلت السودان خلال ال24ساعة الماضية 57 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة ، وتعافي 99 حالة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27500 حالة، متضمنة 1831 حالة وفاة، وتعافي 21794 حالة.// انتهى//18:19ت م0076

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