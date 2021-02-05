

رام الله 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة، و722 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

// انتهى //

18:05ت م

0074



رام الله 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة، و722 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و813 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //18:05ت م0074

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فلسطين تسجل 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.