السعودية اليوم / أمطار على محافظة رفحاء



رفحاء 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة رفحاء ومراكزها بمنطقة الحدود الشمالية, شملت لينة، وأعيوج، والشعبة، والهباس، والخشيبي، وطلعة التمياط، وابن شريم، وزبالا، وحدق الجندة، ولوقه، والعجرمية، وقيصومة فيحان، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

18:02ت م

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