السعودية اليوم / الجمعية السعودية للجودة بمنطقة مكة المكرمة تنفذ ملتقى جودة التعليم عن بعد



مكة المكرمة 23 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

نفذت الجمعية

وقُدِّم خلال الملتقى عدد من أوراق العمل، حيث تحدث مستشار عمادة الجودة والتطوير بجامعة أم القرى الدكتور حسام الدسوقي عن معايير الجودة في التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني.

كما تحدث في الورقة الثانية مستشار الجودة وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة الدكتور مرزوق الفهمي عن الجيل الرابع للجودة (QUAIlTY4.0) الجودة الرقمية وتطبيقاتها المعتمدة على الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي في التعليم ، فيما تحدث في ورقة العمل الثالثة مشرف الجودة بإدارة تعليم مكة عبدالله الزهراني عن التميز في إدارة التعليم عن بعد.

كما تحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة الدكتور خالد الأكوع في ورقة العمل الرابعة عن قياس أثر جودة التعليم عن بعد وتناول أهمية قياس أثر جودة التعليم من النواحي العلمية والثقافية والبيئية والاجتماعية ومنهجيات القياس والتدقيق العالمية.

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17:31ت م

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مكة المكرمة 23 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسنفذت الجمعية السعودية للجودة بمنطقة مكة المكرمة أمس ملتقى جودة التعليم عن بعد بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس فرع منطقة مكة المكرمة، بحضور عدد من الباحثين والمختصين والأكاديميين من جميع أنحاء المملكة.وقُدِّم خلال الملتقى عدد من أوراق العمل، حيث تحدث مستشار عمادة الجودة والتطوير بجامعة أم القرى الدكتور حسام الدسوقي عن معايير الجودة في التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني.كما تحدث في الورقة الثانية مستشار الجودة وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة الدكتور مرزوق الفهمي عن الجيل الرابع للجودة (QUAIlTY4.0) الجودة الرقمية وتطبيقاتها المعتمدة على الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي في التعليم ، فيما تحدث في ورقة العمل الثالثة مشرف الجودة بإدارة تعليم مكة عبدالله الزهراني عن التميز في إدارة التعليم عن بعد.كما تحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للجودة الدكتور خالد الأكوع في ورقة العمل الرابعة عن قياس أثر جودة التعليم عن بعد وتناول أهمية قياس أثر جودة التعليم من النواحي العلمية والثقافية والبيئية والاجتماعية ومنهجيات القياس والتدقيق العالمية.// انتهى //17:31ت م0065

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