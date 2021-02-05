السعودية اليوم / حرم أمير القصيم ترأس اجتماع اللجنة التنموية النسائية بالمنطقة



بريدة 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 04 فبراير 2021 م واس

أكدت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم أمير منطقة القصيم رئيسة اللجنة النسائية التنموية بالمنطقة أن اللجنة تسعى بشكل مستمر إلى أن تكون داعماً أساسياً وجسراً معتدلاً لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة ـ أيدها الله ـ من إعطاء المرأة دورا أكبر في المنطقة وإبراز الكفاءات من المواطنات المبدعات في جميع المجالات التنموية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموها الاجتماع الأول للجنة التنموية النسائية بالمنطقة بعد إعادة تشكيلها أمس بمقر اللجنة بمدينة بريدة, بحضور نائبة رئيس اللجنة الدكتورة فاطمة الفريحي وأعضاء اللجنة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز دور المرأة بالمنطقة ودعم مناشطها , تلا ذلك حوار مفتوح استُعرض فيه عدد من النقاط التي تهتم بالريادة والجودة, وتأهيل وتدريب المرأة, ومتابعة تقييم وقياس الأثر في المجتمع وتطويره, إضافة إلى طرح عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة التي تسهم في تحديد جوانب القوة والضعف وتنمية أداء اللجان الفرعية ووضع مؤشرات قياس لتحقيق الأهداف والتطلعات.

// انتهى //

17:29ت م

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