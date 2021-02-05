السعودية اليوم / أمانة جدة تكثف جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية



جدة 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

كثفت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد المطيري أن الجولات الميدانية المكثفة في نطاق 19 بلدية فرعية شملت المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق والصالات والمراكز

وأضاف المطيري أنه خلال الجولات الميدانية تم إغلاق 65 محلا مخالفا للإجراءات الاحترازية.

// انتهى //

17:12ت م

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جدة 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسكثفت أمانة محافظة جدة جهودها الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) .وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد المطيري أن الجولات الميدانية المكثفة في نطاق 19 بلدية فرعية شملت المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضية ، كما شملت الجولات التأكد من إغلاق قاعات المناسبات.وأضاف المطيري أنه خلال الجولات الميدانية تم إغلاق 65 محلا مخالفا للإجراءات الاحترازية.// انتهى //17:12ت م0063

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