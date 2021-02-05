السعودية اليوم / أمانة نجران تكثف أعمال التعقيم والتطهير



نجران 23 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

كثفت أمانة منطقة نجران أعمالها اليومية من خلال تعقيم وتطهير الأحياء والمرافق العامة .

وأكد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي حرص الأمانة على تحقيق أعلى مستوى من الأداء البلدي بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية المواطنين والمقيمين وتقديم أفضل الخدمات.

وأشار وكيل الخدمات المهندس عبود بن مانع آل نصيب إلى إعداد خطة عمل يومية لتنفيذ التعقيم والتطهير بمشاركة آليات مخصصة للنظافة والصحة العامة، إلى جانب أجهزة التنظيف والتعقيم المحمولة على الأكتاف، مبيناً أنها تشمل تعقيم وتطهير الحدائق والمسطحات الخضراء وحاويات النفايات والمرافق العامة، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة.

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16:35ت م

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