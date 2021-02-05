السعودية اليوم / أمطار على منطقة تبوك



تبوك 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك , شملت محافظة حقل ومراكزها , كما شملت الأمطار المراكز التابعة للمنطقة , القليبه وبجده والبديعة وضواحيها, سالت على إثرها بعض الأودية الشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:31ت م

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