

الرياض 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يتحدث بعبارات تتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية والآداب العامة، وتوثيقه لذلك ونشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مما يمثل جريمة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، واتضح أنه مواطن في العقد السادس من العمر، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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15:35ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يتحدث بعبارات تتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية والآداب العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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