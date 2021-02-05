الغذاء والدواء: الرنين المغناطيسي آمن ويجب الانتباه لهذه النقاط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

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قالت هيئة الغذاء والدواء: إن فحص الرنين المغناطيسي (MRI) آمن بمجمله، مشددةً على أهمية الانتباه إلى بعض المخاطر التي قد تحدث نتيجة استخدامه.

ما هو الرنين المغناطيسي ؟

وأضافت الهيئة، في تغريدة لها عبر تويتر، أن التصوير بالرنين المغناطيسي هو نوع من أنواع التصوير الطبي يستخدم المجال المغناطيسي، وموجات الراديو لإنشاء صور مفصلة لأعضاء وأنسجة الجسم، مشيرةً إلى أن الفحص بالرنين المغناطيسي يعتبر آمنًا، ولكن ينبغي الانتباه إلى المخاطر الأخرى التي قد تحدث نتيجةً لاستخدامه.

الغذاء والدواء توضح مخاطر الرنين المغناطيسي :

ولفتت الغذاء والدواء إلى أن المخاطر منها:

1- تمغنط المعادن القريبة والمحيطة داخل غرفة الفحص وجذبها للجهاز.

2- يجب إزالة جميع الأجسام المعدنية والهاتف والبطاقات الممغنطة قبل دخول غرفة الفحص.

3- إخبار الممارس الصحي بوجود أجهزة طبية مزروعة في الجسم كمنظم ضربات القلب وغيره أو الأعضاء المعدنية المزروعة.

