اكتساب الوزن قد يمنحك حياة أطول !

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت دراسة جديدة: إن أصح طريقة عند اكتساب الوزن هي أن تكون مرحلة البلوغ بوزن طبيعي ثم يتم اكتساب الوزن تدريجيًّا وببطء، وقد درس باحثون من جامعة ولاية أوهايو بيانات جيلين من الناس في ولاية ماساتشوستس تتراوح أعمارهم بين 31 و80 عامًا.

وكانت النتائج المثيرة للدهشة هي أن الأشخاص الذين بدؤوا في سن الرشد بوزن طبيعي ثم أصبحوا زائدي الوزن فيما بعد، يميلون إلى العيش لفترة أطول، مقارنةً بأولئك البالغين الذين كان وزنهم في النطاق الطبيعي طوال حياتهم.

ولا تعني زيادة الوزن في الدراسة الأمريكية الوصول إلى معدل السمنة، بل الزيادة المقبولة لمؤشر كتلة الجسم، حيث إنه في المقابل، كان أولئك الذين بدؤوا سن الرشد كبدناء واستمروا في اكتساب الوزن على مدار حياتهم لديهم أعلى معدل وفيات.

الجيل الحالي يعاني من السمنة أكثر من سابقه:

ووجدت الدراسة أن جيل الشباب اليوم أصبح يعاني من زيادة الوزن والسمنة في وقت مبكر أكثر من آبائهم حين كانوا في نفس العمر، وبالتالي هم أكثر عرضة للوفاة المرتبطة بزيادة السمنة.

النسبة المثالية لمؤشر كتلة الجسم:

نسبة مؤشر كتلة الجسم المثالية هي بين 18 إلى 25، وتشير الدراسة إلى أنه طالما حافظ الفرد على معدل 25 واكتسب وزنًا زائدًا في وقت لاحق في حياته دون أن يصل إلى حافة الـ30 فإن ذلك مقبول، بل وصحي ويساعد على العيش لفترة أطول، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.