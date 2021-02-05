السعودية وكوت ديفوار توقعان اتفاقية عامة للتعاون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - واس

وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية كوت ديفوار، اتفاقية عامة للتعاون، تتضمن تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشباب والرياضة, كما أنها تفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين.

توثيق العلاقات بين السعودية وكوت ديفوار:

وتأتي الاتفاقية التي وقعها كلاً من معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومعالي وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار علي كوليبالي، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الاقتصادية أبيدجان، انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- من حرص على تطوير علاقاتها الخارجية مع حكومات دول وشعوب العالم ورغبة منها في توثيق أواصر الصداقة القائمة مع تلك الدول وتدعيما للروابط التاريخية والمصالح المشتركة.

وقد سبق توقيع الاتفاقية لقاء بين معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية ومعالي وزير خارجية جمهورية كوت ديفوار، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.



