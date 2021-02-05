تحديث يسمح لكاميرا الأندرويد بمراقبة معدل ضربات القلب 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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طرحت جوجل ميزة جديدة في Google Fit، وهي منصة التتبع الصحي للشركة، والتي ستسمح لمستخدمي هواتف الأندرويد بقياس معدل ضربات القلب ومعدل التنفس باستخدام كاميرا هواتفهم.

وقال عملاق البحث على الإنترنت: إنه سيتم طرح هذه الميزة أولًا في تطبيق Google Fit لهواتف بيكسل Pixel، وستصل لاحقًا إلى المزيد من أجهزة الأندرويد.

كيف ستعمل الميزة الحديثة على هواتف الأندرويد؟

ووصفت جوجل كيف ستعمل هذه الميزة قائلة: إن المستخدمين سيكونون قادرين على قياس معدل التنفس باستخدام الكاميرا الأمامية للهاتف، ولأجل ذلك تحتاج فقط إلى وضع رأسك وجذعك العلوي على مرأى من الكاميرا الأمامية لهاتفك والتنفس بشكل طبيعي، وبالنسبة لقياس معدل ضربات القلب، سيتعين على المستخدمين وضع إصبعهم على عدسة الكاميرا الخلفية.

وبفضل المستشعرات القوية والتقدم في رؤية الكمبيوتر، تتيح لك هذه الميزات استخدام كاميرا هاتفك الذكي لتتبع الإشارات مثل حركات الصدر لقياس معدل التنفس والتغيرات الطفيفة في لون أصابعك من أجل قياس معدل نبضات القلب.

تنويه من جوجل :

ونوهت الشركة إلى أنه في حين أن كلتا الميزتين ستعملان جيدًا في مجموعة متنوعة من ظروف العالم ولأكبر عدد ممكن من الأشخاص، لكن يجب عدم استخدام هذه القياسات للتشخيص الطبي أو لتقييم الحالات الطبية.