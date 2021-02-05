مصير منسوبي هيئة حي السفارات بعد إلغائها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية ونقل جميع المهمات والمشاريع والحقوق والالتزامات بما فيها الأصول والممتلكات والعمال السعوديون وغير السعوديين والوظائف والعقود والاعتمادات والبنود والميزانية المخصصة لها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

أوضاع موظفي هيئة حي السفارات

ونص قرار مجلس الوزراء على أن يُعامل منسوبو الهيئة المزمع نقلهم إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وفقًا لما يأتي: