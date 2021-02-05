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شكرا لقرائتكم مصير منسوبي هيئة حي السفارات بعد إلغائها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05
مصير منسوبي هيئة حي السفارات بعد إلغائها
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية ونقل جميع المهمات والمشاريع والحقوق والالتزامات بما فيها الأصول والممتلكات والعمال السعوديون وغير السعوديين والوظائف والعقود والاعتمادات والبنود والميزانية المخصصة لها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
أوضاع موظفي هيئة حي السفارات
ونص قرار مجلس الوزراء على أن يُعامل منسوبو الهيئة المزمع نقلهم إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وفقًا لما يأتي:
- تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل ووفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بشرط ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.
- يعد اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية مستمرًا.
- تعد خدماته فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات متصلة.
- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة بإنهاء عقود العمل، تلتزم الهيئة الملكية لمدينة الرياض بعدم إنهاء عقد عمل أي من العاملين المزمع تقلهم إليها من هيئة حي السفارات، لمدة سنة من تاريخ نقل خدماتهم إليها.
- تضع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الترتيبات اللازمة لنقل العمال – المزمع نقلهم من هيئة حي السفارات – وفقًا للمعايير التي يقرها مجلس إدارتها، وبما لا يتعارض مع ما ورد في هذا القرار.
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