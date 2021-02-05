فيديو.. رصاصات الغدر تنهي حياة قائد سيارة في بريطانيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة اللحظة التي تُوفي فيها قائد سيارة في أحد الطرق السريعة في شوارع مدينة برمنغهام، بريطانيا، بعد أن تم إطلاق الرصاص عليه.

وتوفي دانتي مولينجز، 20 عامًا، أثناء قيادته سيارته على طريق سريع، بعد أن تم إطلاق 8 رصاصات على السيارة من طراز فولكس فاجن باسات، وقد أُصيب بـ 3رصاصات منها وتُوفي بسببهم.

وطالت هذه الرصاصات ركابًا آخرين لكنهم نجوا منها، وقد تمكنت الشرطة من تتبع مطلقي الرصاص وألقت القبض على كل من ديور جاكسون، وإحسان برنارد، وجافي سيويل، وأيوب محمود.

وأضافت الشرطة أن الضحية لم يكن على علم بالتآمر ضده بحسب أقوال المتهمين، وقد فاجأته الرصاصات أمام مقود السيارة.

وتم اتهامهم بالتآمر على القتل وحيازة سلاح وتعريض حياة الآخرين للخطر، أما عن تهمة القتل فلم يتم توجيه تهمة إليهم بها؛ لأن المحققين لم يتمكنوا من إثبات من ضغط على الزناد، لذلك اُتهموا بالتآمر على القتل وبالتالي كانوا مسؤولين بالتضامن.

الانتقام هو سيد الدوافع

وقالت الشرطة إن دوافع المتهمين في قتل دانتي مولينجز كانت متعددة لكن أبرزها هو أنه طعن واحدًا من عصابتهم في اليوم السابق لوفاته.

العنف وجرائم القتل في بريطانيا

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، انخفضت معدلات جرائم القتل في 2019 مقارنة بـ 2018، بمعدل 33 ضحية أي بنسبة 5%.