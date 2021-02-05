شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن ظهر بفيديو متحدثا بعبارات منافية للمبادئ الإسلامية والقيم والآداب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يتحدث بعبارات تتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية والآداب العامة، وتوثيقه لذلك ونشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مما يمثل جريمة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، واتضح أنه مواطن في العقد السادس من العمر، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

