إيقاف المناسبات والحفلات بمرافق الإيواء السياحي.. والوزارة تصدر 4 قرارات

شددت وزارة السياحة، على ضرورة التقيُّد والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الحساب الرسمي لوزارة السياحة على موقع «تويتر»: «وزارة السياحة تؤكد على المنشآت السياحية بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتواصل إجراءات الرقابة والتفتيش وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق الجزاءات الرادعة عليها».

وأصدرت الوزارة 4 قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمشغلي مرافق الإيواء السياحي ومنظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين؛ حيث جاءت كالآتي:

- إيقاف كافة المناسبات والحفلات والاجتماعات داخل قاعات مرافق الإيواء السياحي لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد.

- إغلاق كافة المراكز الرياضية داخل مرافق الإيواء السياحي لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.

- إيقاف كافة أنشطة تنظيم الرحلات السياحية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

- تعليق تقديم الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي ويقتصر تقديمها للغرف أو للطلبات الخارجية ويشمل ذلك بهو مرافق الإيواء السياحي، لمدة 10 ايام قابلة للتمديد.