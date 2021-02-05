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إيقاف المناسبات والحفلات بمرافق الإيواء السياحي.. والوزارة تصدر 4 قرارات

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الرياض - محمد عبدالله - للحد من انتشار فيروس

شددت وزارة السياحة، على ضرورة التقيُّد والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الحساب الرسمي لوزارة السياحة على موقع «تويتر»: «وزارة السياحة تؤكد على المنشآت السياحية بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتواصل إجراءات الرقابة والتفتيش وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق الجزاءات الرادعة عليها».

وأصدرت الوزارة 4 قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمشغلي مرافق الإيواء السياحي ومنظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين؛ حيث جاءت كالآتي:

-    إيقاف كافة المناسبات والحفلات والاجتماعات داخل قاعات مرافق الإيواء السياحي لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد.

-    إغلاق كافة المراكز داخل مرافق الإيواء السياحي لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.

-    إيقاف كافة أنشطة تنظيم الرحلات السياحية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

-    تعليق تقديم الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي ويقتصر تقديمها للغرف أو للطلبات الخارجية ويشمل ذلك بهو مرافق الإيواء السياحي، لمدة 10 ايام قابلة للتمديد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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