إيقاف المناسبات والحفلات بمرافق الإيواء السياحي.. والوزارة تصدر 4 قرارات

الرياض - محمد عبدالله - للحد من انتشار فيروس كورونا
شددت وزارة السياحة، على ضرورة التقيُّد والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال الحساب الرسمي لوزارة السياحة على موقع «تويتر»: «وزارة السياحة تؤكد على المنشآت السياحية بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتواصل إجراءات الرقابة والتفتيش وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق الجزاءات الرادعة عليها».
وأصدرت الوزارة 4 قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمشغلي مرافق الإيواء السياحي ومنظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين؛ حيث جاءت كالآتي:
- إيقاف كافة المناسبات والحفلات والاجتماعات داخل قاعات مرافق الإيواء السياحي لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد.
- إغلاق كافة المراكز الرياضية داخل مرافق الإيواء السياحي لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.
- إيقاف كافة أنشطة تنظيم الرحلات السياحية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
- تعليق تقديم الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي ويقتصر تقديمها للغرف أو للطلبات الخارجية ويشمل ذلك بهو مرافق الإيواء السياحي، لمدة 10 ايام قابلة للتمديد.