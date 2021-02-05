«هدف»: شرط مهم لتقديم التظلم على الخصومات المالية

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أنه يجب إرفاق ما يثبت صحة التظلم عند تقديمه، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «تم خصم مني ٢٠٠ ريال وما علي أي إنذار، لماذا؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء صندوق تنمية الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يمكنكم الاطلاع على سبب الخصومات المالية (دخل ثابت معلن عنه بملفكم الإلكتروني - دخل ثابت مثل الضمان الاجتماعي والراتب التقاعدي- خصم بسبب الإنذارات)».

وأضاف: «وتقديم تظلم من خلال ملفكم الالكتروني مع أهمية إرفاق ما يثبت صحة تظلمكم».

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