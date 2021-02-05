الوزير الجبير: نتطلع لشراكة أمريكا في إنهاء الصراعات ومواجهة أعداء مشتركين

أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، أن خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان تاريخيًا، وأكد التزام أمريكا بالعمل مع حلفائها لحل الصراعات.

وقال الجبير، عبر تويتر، إننا نتطلع للعمل مع أصدقائنا في أمريكا لإنهاء الصراعات ومواجهة التحديات، وسنواصل العمل مع أصدقائنا في أمريكا كما فعلنا طوال 7 عقود.

وتابع الجبير قائلًا «بذلنا مع أمريكا الدماء في تحرير الكويت ومحاربة القاعدة في اليمن وداعش في سوريا»، مضيفا «سنواصل العمل مع أمريكا مواجهة أعدائنا المشتركين».

وكانت المملكة رحبت أمس الخميس، بتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمواصلة التعاون مع المملكة ودعمها لمواجهة التهديدات وحماية سيادتها وأراضيها، في الخطاب الذي حدد الأولويات الخارجية لإدارته

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