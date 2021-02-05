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تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية قبل الانتهاء بـ14 شهرًا.. والتجارية 6 أشهر

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الرياض - محمد عبدالله - الجوازات حددت الشروط

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية قبل الانتهاء بـ14 شهرًا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يمكن تحديد الإقامة قبل الانتهاء بثلاث أشهر؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا ».

وأضاف: «وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود (رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي) سارية المفعول».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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