«المكافحة» تضبط 107 كيلو جرامات «شبو» بجدة.. وتكشف هوية صاحبها

ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات 107.800 كيلو جرام من مادة الميث أمفيتامين المخدرة (الشبو)، منها 94 كيلو جرامًا مشبعة في قطع أقمشة، في محافظة جدة.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن الإطاحة بمروج مخدرات من الجنسية الباكستانية.

وتم ضبط الشحنة المذكورة بحوزته، وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالتهم للنيابة العامة، داعيا الجميع إلى التواصل على الرقم 995 للإبلاغ عن الأشخاص الذين لهم نشاط في مجال المخدرات.