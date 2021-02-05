«الموارد البشرية»: استرداد رسوم تأشيرة العمالة المنزلية آليًا من البنك

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يتم استرداد رسوم تأشيرة العمالة المنزلية آليًا في حالة إلغائها أو انتهائها، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «في حال إلغاء تأشيرة العاملة المنزلية هل سيتم استرجاع مبلغ التأشيرة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يتم استرداد الرسوم آليا من البنك إلى نفس الحساب الذي تم السداد منه بعد إلغاء التأشيرة أو انتهاء مدتها ولم تستخدم، في حال تجاوز 72 ساعة ولم يتم استرداد الرسوم عليك التواصل مع آمر 199099».

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