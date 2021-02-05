الوزير «آل الشيخ»: إغلاق المساجد وارد عند زيادة إصابات كورونا

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تعمل مع جميع الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا، ولن نتأخر في إغلاق المساجد في حال زيادة أعداد الإصابات.

وقال آل الشيخ في تصريحات للإخبارية: «لن نتأخر في إغلاق المساجد في حال ازدياد حالات كورونا، وأصدرنا عددًا من القرارات للتشديد على الإجراءات الاحترازية والوقائية».

وواصل: «الدخول إلى فروع الوزارة يتطلب توفر تطبيق توكلنا»، مضيفًا: «نعمل مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا».

وأضاف: «أصدرنا عدة قرارات (لمنسوبي المساجد)، منها أن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة 10 دقائق، باستثناء صلاة الفجر تكون 20 دقيقة، فتح المساجد مع الأذان وإغلاقها بعد الصلاة مباشرة».

وأكمل: «فتح المساجد يوم الجمعة قبل الصلاة بنصف ساعة وإغلاقها بعدها بربع ساعة، وألا تتجاوز الصلاة والخطبة ربع ساعة، وشددنا على ضرورة إحضار المصلين السجادة الخاصة بهم ولبس الكمامة وترك مسافة متر ونصف بينهم».

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