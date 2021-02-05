بالصور.. أمطار جبال أجا وسلمى بحائل تستمر حتى الرابعة عصرًا

هطلت أمطار الخير على منطقة حائل، اليوم الجمعة، مضفية جمالًا على جبال سلمى وأجا، في الوقت الذي طالبت فيه إمارة المنطقة الالتزام بتعليمات السلامة.

وذكرت إمارة حائل أن أمطارا هطلت ما بين جبال أجا وسلمى ووديانها جعلها الله أمطار خير وفرح وحفظ الله الجميع من كل مكروه».

وتابعت إمارة حائل قائلة «نبارك ونهنئ الجميع ونذكر (نعود بحذر) ونحرص على تطبيق الاحترازات للوقاية من كورونا، ونحث على الالتزام بتعليمات السلامة خلال الأمطار.. اللهم صيبا نافعًا».

وكان المركز الوطني للأرصاد، وجه تنبيها متقدما بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وسيول، وبرد، مشيرا غلى أن الحالة المطرية مستمرة حتى الساعة الرابعة من عصر اليوم.

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