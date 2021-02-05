إغلاق طريق الهدا في الاتجاهين مؤقتا بسبب التقلبات الجوية

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق إغلاق طريق «الهدا»، الرابط بين الطائف ومكة المكرمة، في الاتجاهين بصورة مؤقتة أمام حركة المركبات. أرجعت القوات ذلك إلى تدني مدى الرؤية على الطريق خلال الوقت الحالي، وهو ما استدعى إغلاقه حفاظا على سلامة مرتاديه.
وشهدت منطقة مكة المكرمة، خلال الساعات القليلة الماضية، أمطارا من خفيفة إلى متوسطة، وهو ما تسبب في إغلاق الطريق.
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