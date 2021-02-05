القبض على مواطن نشر مقطعا يتنافى مع القيم الأخلاقية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يتحدث بعبارات تتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية والآداب العامة، وتوثيقه لذلك ونشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مما يمثل جريمة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، واتضح أنه مواطن في العقد السادس من العمر، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.



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