إحباط محاولة ترويج 107.800 كيلو جرام من الميث أمفيتامين

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن الإطاحة بمروج مخدرات من الجنسية الباكستانية، بحيازته 107.800 كيلو جرام من مادة الميث أمفيتامين المخدرة (الشبو)، منها 94 كيلو جرامًا مشبعة في قطع أقمشة، في محافظة جدة. وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالتهم للنيابة العامة، داعيا الجميع إلى التواصل على الرقم (995) للإبلاغ عن الأشخاص الذين لهم نشاط في مجال المخدرات.



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