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الإطاحة بشخص تحدث في مقطع فيديو بعبارات تنافي الدين والآداب العامة 

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الدمام - شريف احمد - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يتحدث بعبارات تتنافى مع المبادئ الإسلامية والقيم الأخلاقية والآداب العامة، وتوثيقه لذلك ونشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مما يمثل جريمة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، واتضح أنه مواطن في العقد السادس من العمر، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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