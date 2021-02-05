شكرا لقرائتكم خبر عن "قطان" يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع رئيس كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية