رئيس جامعة حفر الباطن لـ “المواطن”: لدينا طموح للانفتاح وتوجه لإنشاء كلية الطب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن

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تعتبر جامعة حفر الباطن من الجامعات الناشئة في المملكة افتتحت عام 1435هـ ويتبعها 3 فروع في محافظات الخفجي والنعيرية وقرية العليا، ويدرس بها 25 ألف طالب وطالبة.

جامعة حفر الباطن تضم 25 ألف طالب:

وقال رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن جامعة حفر الباطن تعتبر من الجامعات الناشئة التي أنشئت عام 1435هـ ولديها 4 فروع وهي: الفرع الرئيسي وفرع محافظات الخفجي والنعيرية وقرية العليا وتضم أكثر من 27 برنامجاً دراسياً ويدرس في الجامعة حاليًا 25 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات، موضحًا أن لدى الجامعة طموح للتوسع في كثير من التخصصات النوعية وتوجيه الطلاب المقبولين لبعض التخصصات التي تخدم سوق العمل.

توجه لإنشاء كلية للطب

وأضاف: كذلك لدى الجامعة توجه للاستثمار لإنشاء بعض الكليات التي تخدم سوق العمل وكانت المنطقة تتطلع لها كبرنامج للثروة الحيوانية والطب البيطري وكذلك كلية الطب البشري.

برامج تجسير للممارسين الصحيين:

وتابع آل صقر: أن جامعة حفر الباطن أدركت دورها في تعزيز مخرجات بعض كلياتها النوعية مثل كلية التمريض التي تعمل الجامعة على دراسة زيادة استيعاب قبول طلاب وطالبات التمريض وكذاك إدراج بعض برامج التجسير لرفع تأهيل بعض الممارسين الصحيين بالإضافة إلى بعض البرامج التي يحتاجها الممارس الصحي كبرامج الترميز الطبي.

وبين الدكتور صالح آل صقر: أن الجامعة لديها طموح في الانفتاح على المجتمع المحلي والقطاع الخاص في مسألة الشراكات فيما يخدم الطرفين من خلال تنفيذ بعض البرامج أو بعض المشاريع بما يعود للنفع على الطرفين.

واستكمل أن الجامعة تفتخر أن لديها أحد أفضل برامج الدبلومات التي تأهل لسوق العمل وهو دبلوم الاختبارات اللا إتلافية الذي تخرجه كلية المجتمع وتقريبًا بنسبة 100٪؜ من خريجيه يجدون فرص عمل في القطاع الصناعي.