فيديو وصور.. أمطار الخير تتواصل على مكة وجدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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هطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة شملت جدة، والطائف والجموم وغيرها من المحافظات والقرى ارتوت على إثرها الأرض.

وتداول المواطنون صورًا ومقاطع فيديو توثق لحظات هطول الأمطار داعين الله أن يجعلها سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

ونشر حساب فريق طقس بدر على تويتر جانبًا من الأمطار الغزيرة التي شهدتها قرية البريكة في وادي قديد اليوم الجمعة.

كما أظهرت مقاطع الفيديو والصور الضباب الخفيف في عقبة الكرا وكذلك جريان السيول والأودية في عدد من المحافظات.

الدفاع المدني يحذر

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم من حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة، حيث تكون السحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة تشمل محافظات أضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات من أهمها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق تبوك الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي الباحة وعسير، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

