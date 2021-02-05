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إعلان نتائج القبول المبدئي لـ وظائف الجوازات على رتبة جندي “رجال”

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شكرا لقرائتكم إعلان نتائج القبول المبدئي لـ وظائف الجوازات على رتبة جندي “رجال” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

إعلان نتائج القبول المبدئي لـ وظائف الجوازات على رتبة جندي “رجال”

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي على وظائف المديرية العامة لـ الجوازات على رتبة جندي رجال.
ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر – توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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