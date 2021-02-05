إعلان نتائج القبول المبدئي لـ وظائف الجوازات على رتبة جندي “رجال”

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي على وظائف المديرية العامة لـ الجوازات على رتبة جندي رجال.

ويمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر – توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.