استشاري : الإجراءات الاحترازية الجديدة مهمة ومتوازنة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

العناوين الفرعية

رأى استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، إن الإجراءات الاحترازية الجديدة هدفها حماية المجتمع من استمرار انتشار فيروس كورونا بعد ملاحظة زيادة أعداد المصابين خلال الفترة الأخيرة نتيجة سلوكيات اجتماعية خاطئة.

وبين في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، أن هذه الإجراءات الاحترازية الجديدة جاءت متوازنة بهدف الحد من انتشار العدوى وسط أفراد المجتمع بعد ملاحظة ارتفاع منحنى الإصابات في شهر يناير، كما عززت التوازن في أمور اجتماعية عديدة مما يعني أنها مرحلة مؤقتة ولا يترتب عليها أي انعكاسات نفسية.

استمرار نشاط الفيروس

ولفت الدكتور محمد، إلى أن بعض أفراد المجتمع يعتقد أن فيروس كورونا تراجع عن الماضي، ولكن الواقع أن نشاط الفيروس مازال مستمرًا، ومحاصرته لا بد أن يكون من خلال الالتزام بالاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية المخصصة لمواجهة كورونا.

مرحلة الوعي المجتمعي

وخلص الدكتور محمد إلى القول، إن الفترة الحالية هي مرحلة الوعي المجتمعي، لذا لا بد أن يتضاعف دور متابعات الخليج 365 والمقيم في مواجهة الجائحة، مع ضرورة الحرص على أخذ التطعيم الذي يعد جزء من خطة محاصرة فيروس كورونا.

الإجراءات الاحترازية الجديدة

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عددًا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد تضمن إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد.

كذلك تضمنت الإجراءات إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة ( 24 ) ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة ( 48 ) ساعة، ولمدة ( أسبوع ) في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة ( أسبوعين ) للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة ( شهر )، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.

