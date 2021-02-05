السعودية | “صحة الرياض” تواصل جولاتها الرقابية لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية في القطاع الصحي الخاص

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بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني ، تواصل فرق الإلتزام في “صحة الرياض” جولاتها الرقابية على المؤسسات الصحية الخاصة ، والمنشآت الصيدلانية ، والأفراد.

وأبانت “صحة الرياض” أن الزيارات الرقابية تم تكثيفها لرفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات و المجمعات والصيدليات و المؤسسات الصحية الأخرى , للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية و الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا Covid-19 ، ومن ذلك اشتراط استخدام تطبيق توكلنا ، و كذلك الاشتراطات الصحية و آليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى

يذكر أن وزارة الصحة حثت في وقت سابق مقدمي الرعاية الصحية للمرضى بالالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية و الإجراءات الوقائية المتبعة في المملكةً حفاظاً على سلامة المرضى و تفادياً لإيقاع العقوبات النظامية و التي تصل لغرامة ٣٠٠ ألف ريال

وإغلاق المنشأة و سحب الترخيص للمؤسسة و الممارس الصحي و المنع منه لمدة تصل لسنتين.