السعودية | بعد ارتفاع مصابي كورونا.. السعودية تبدأ تطبيق 9 إجراءات

شكرا لقرائتكم بعد ارتفاع مصابي كورونا.. السعودية تبدأ تطبيق 9 إجراءات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت الجهات الأمنية والرقابية في السعودية، مساء أمس، تطبيق إجراءات 9 قرارات أصدرتها وزارة الداخلية فجر الخميس، ضمن التدابير الوقائية والاحترازات الصحية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث علقت كافة المناسبات والحفلات لمدة 30 يوماً.

إلى ذلك، شكلت مناطق ومحافظات السعودية، فرقا ولجانا حكومية شملت "الجهات الأمنية والرقابية من البلديات، وفروع وزارة التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" والتي جالت في الميادين العامة والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، في الوقت الذي قامت بإغلاق المحال المخالفة وفرض أشد العقوبات حيال ذلك.

في حين تم سريان قرار تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد، كما تم التأكد من إغلاق دور السينما، وجميع المراكز الترفيهية والمراكز الرياضية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وتوزيع أوقات الصلوات على الجنائز وتفريق أماكن الدفن بمسافة 100 متر، ورصد المخالفات والإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة وفرض أشد العقوبات.