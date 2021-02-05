«المرور السعودي»: المخالفات لا تمنع نقل ملكية المركبات بـ«شرطين»

أكد المرور السعودي، أن وجود المخالفات لا تمنع نقل ملكية المركبة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «ما هي شروط نقل الملكية أنا قريت مكتوب المخالفات لا تمنع نقل الملكية بشرطين ما هما؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري».

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