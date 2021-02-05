الشيخ «الشثري»: الأوبئة ومنع التجول تبيح صلاة الغائب على الميت

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، حكم صلاة الغائب على الميت، بسبب الأوبئة أو منع التجوال أو قطع وسائل السفر، مشيرًا إلى جواز ذلك.

وقال الشيخ الشثري، في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»: إن الأصل في الصلاة على الميت هي أن تكون حضوريًا؛ ولكن تجوز أن تكون غيابيًا إذا كان هناك سبب يمنع من أدائها حضوريًا.

وأشار إلى أنه من تلك الأسباب انتشار الأوبئة، أو ما يقع من حظر تجول بسبب وباء أو حرب، أو تقطع سبل السفر بين البلدان لأي سبب، وفي هذه الحالة لا مانع من الصلاة على الميت الغائب ولو كان المصلي يُصلى وحده.

وأوضح الشيخ الشثري أنه ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أداؤه صلاة الغائب على النجاشي، كما ثبت أنه صلى على رجل آخر، مشيرًا إلى أن الأصل في صلاة الجنازة أن تكون صلاة حاضرة، إلا إذا كان هناك سبب أو مانع.

إذا مات لي قريب، هل يجوز أن أصلي عليه صلاة الغائب منفردا؟#يستفتونك مع الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء

.https://t.co/QZU8nrOnPK pic.twitter.com/zFk95FIi6R — قناة الرسالة (@alresalahnet) February 4, 2021

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